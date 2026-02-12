「何股もしてる奴のカット割り」コットン西村、母を抱く“まじ罪な男”を公開！ 「悪い顔選手権優勝」
お笑いコンビ・コットンの西村真二さんは2月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。母を抱く“まじ罪な男”を公開し、話題となっています。
【写真】コットン西村の母を抱く“まじ罪な男”
「結婚詐欺師の目してて草」西村さんは「オカンが初対面で会うやいなや目を輝かせながらゆずるさんを強く抱き寄せたんだけどまじ罪な男」とつづり、1枚の写真を投稿。母が抱き寄せた相手は、お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるさんです。カメラ目線の河井さんは、意味深な表情をしています。
ファンからは「ほんまけしからん」「悪い顔選手権優勝」「何股もしてる奴のカット割り」「結婚詐欺師の目してて草」「熟女キラー」「お母さん羨ましすぎる」などの声が寄せられました。
「まんまとボトルを入れました」河井さんは西村さんの投稿を引用し「まんまとボトルを入れました」と反応。返しもスマートで西村さんに“罪な男”と称されるのも納得です。ファンからは「その目線反則です…」「タイプすぎて死んだ」といった反響が寄せられました。(文:堀井 ユウ)
