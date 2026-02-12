「相変わらず女神」「また美しくなっている」5大会連続出場レジェンドの“現在の姿”にネットも注目、ホワイトコーデ、五輪解説も好評

上村さんは選手に寄り添う解説で好評を得ている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪で連日日本人選手の活躍が伝えられる中、かつてのメダリスト、解説者の最新の姿にも注目が集まっている。

【写真】解説も好評、相変わらず女神!と評判の上村愛子さんの近影

2月11日に行われたフリースタイルスキー・女子モーグル決勝でテレビ朝日の中継解説を務めたのは5大会連続五輪出場のレジェンド上村愛子さんだった。

現役時代から透明感あふれる美貌で知られたが、この日も白のニット帽に白のローゲージニットと冬らしいスタイルでまとめ、解説の席についた自身の姿や現地の様子をインスタグラムのストーリーズに投稿。