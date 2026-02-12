「相変わらず女神」「また美しくなっている」5大会連続出場レジェンドの“現在の姿”にネットも注目、ホワイトコーデ、五輪解説も好評
上村さんは選手に寄り添う解説で好評を得ている(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪で連日日本人選手の活躍が伝えられる中、かつてのメダリスト、解説者の最新の姿にも注目が集まっている。
【写真】解説も好評、相変わらず女神!と評判の上村愛子さんの近影
2月11日に行われたフリースタイルスキー・女子モーグル決勝でテレビ朝日の中継解説を務めたのは5大会連続五輪出場のレジェンド上村愛子さんだった。
現役時代から透明感あふれる美貌で知られたが、この日も白のニット帽に白のローゲージニットと冬らしいスタイルでまとめ、解説の席についた自身の姿や現地の様子をインスタグラムのストーリーズに投稿。
実際の解説でも落ち着いた口調で選手一人一人を丁寧に解説。メダル獲得が期待されながら、わずかターンの0・2点の僅差で表彰台に手が届かず4位となった冨郄日向子には「本当に少しだけですね」「この4位は私も経験のない4位です」「こんなこともあるんですね」と選手の気持ちに沿った解説で視聴者にも共感を呼んでいる。
年を重ね大人の女性の魅力を感じさせる現在の姿にはネットやSNS上でも「また美しくなっている」「相変わらず女神」「本当にニット帽が似合います」など反響が拡がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。