きょうは午後も晴れて洗濯日和になるでしょう。

【写真を見る】週末は各地で3月中旬～下旬並みの暖かさに きょうの最高気温は名古屋や豊橋で12℃ 岐阜や津で11℃予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（2/12昼）

正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。この時間の気温は10℃です。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。降水確率は10％以下で、天気の崩れはなさそうです。日中は風が強まりやすいため、洗濯物はしっかりとめて干しましょう。

最高気温は、名古屋や豊橋で12℃、岐阜や津で11℃、高山では6℃の予想です。風の強まる時間はあるものの、日中は各地で日差しの暖かさにホッとできるでしょう。

週末は各地で3月中旬～下旬並みの暖かさに

【週間予報】

あさって土曜日までは、おおむね晴れるでしょう。最高気温は日ごとに高くなり、週末は各地で3月中旬から下旬並みの暖かさになる予想です。

来週は平野部を中心に晴れる日が多いものの、平年並みの寒さに戻る日があるでしょう。一日の寒暖差や日ごとの気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。