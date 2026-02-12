指原莉乃、驚きの理由で人生初モロッコへ行く「行った方が早くない？になるの怖っ」「行動力ッッッ！」
タレントの指原莉乃さんは2月11日、自身のInstagramを更新。「人生初のモロッコ！」という報告と共に、プライベート感満載の旅行ショットを公開しました。
また「絨毯を買いに行った際に『もう行った方が早くない？』となり（そうかな？） 実際にモロッコに行って絨毯を買ってきたよ〜」と、今回の旅の目的を明かしています。
ファンからは「行動力ッッッ！！！！！」「行った方が早くない？になるの怖っ」「この旅は歌詞にフィードバックされるのかな」「お洋服が珍しい感じで可愛い」「ちょっと!!素敵過ぎる!!」「そういう大人になりたいよ〜！」など、さまざまな声が集まっています。
「お洋服が珍しい感じで可愛い」「本当に美しい街だった！」とつづり、7枚の写真を公開した指原さん。1枚目は、鮮やかな青色の壁に白と黄色の装飾が映える背景で、笑顔を見せる自身の姿です。2枚目では路地を歩く後ろ姿、3〜7枚目では現地の空気感が伝わる様子を披露しました。
「ラフティーなさっしーもNICE！」自身のInstagramで、たびたび旅行の際のプライベートショットを公開している指原さん。2025年11月3日には「去年の夏休みはアメリカにいました」とつづり、自身がロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを着ている姿を公開しました。コメントでは「似合ってるし可愛いし最高ですね」「可愛い...スキ.....」「ラフティーなさっしーもNICE！」との声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)