

「和カフェ Tsumugi KITTE大阪店」イメージ

飲食チェーン「PRONTO（プロント）」や「ワインの酒場。Di PUNTO（ディプント）」などを展開するプロントコーポレーションは、3月5日に、「和カフェ Tsumugi（以下、ツムギ）」を「KITTE大阪」にオープンする。今回の出店でツムギは全国20店舗となる。

「KITTE大阪」は、大阪府内で1日の利用者数が非常に多いJR大阪駅に直結する大型商業施設。日本各地のアンテナショップが並ぶ2F「Feel Japan Journey」フロアを始め、日本の良いものに出会える。2011年の誕生以来、大阪をはじめ全国に和のモチーフや色を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンク・ごはん・スイーツなど、新しいカフェスタイルを提案してきたツムギは、今回近鉄あべのハルカス店に続き、府内2店舗目として「KITTE大阪」へ出店する。「和」を共通のキーワードとした両者の融合によって、地域の人々に長く愛される店舗づくりを目指し、さらなる地域貢献と日本文化の発信を図っていく考え。



一昨年7月にオープンした「KITTE大阪」は、まだ知らない、まだ体験したことのない日本各地の魅力的なヒト・モノ・コトを集め、日本の良さを発見・再認識できる場所を目指したいとの想いから、「UNKNOWN（アンノウン）」をコンセプトとして、地下1階〜6階までの商業フロアを展開している。各フロアには「日本各地の UNKNOWN」を集め、知って、試して、味わって、過ごして、といったさまざまな体験を提供し、訪れた人の知的好奇心を刺激し、ワクワクできる施設を創出している。



「和のアフタヌーンティー〜紬の贅沢スイーツ食べ比べ〜」

ツムギでは「和と洋の融合」をテーマにした種類豊富な和スイーツを提供している。「和のアフタヌーンティー〜紬の贅沢スイーツ食べ比べ〜」は、厳選したスイーツを少しずつ楽しめる人気のセット。風味豊かな抹茶アイスとあんこ、わらび餅、白玉、ホイップクリームを挟んだ「抹茶アイスもなか」は、このセットだけのこだわりの一品となっている。加えて、ツムギの定番の和スイーツ3種「三重県産抹茶の濃厚テリーヌ」、「芋ようかんの和三盆ブリュレ」、「焦がしきな粉のほうじ茶モンブラン」と、「紫菜海苔（しさいのり）添えのみたらし団子」、口直しの「きゃらわさび」を、鳥かごを思わせる籠にいれた上質で楽しいスイーツとなっている。



左から：「天然水の削り氷 濃い苺みるく」「焼きみたらしとほうじ茶のクリームあんみつ」

そのほか、全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削ることで生まれる“ふわふわ”の食感が特徴の「天然水の削り氷」や、ほんのり温かいみたらし団子とほうじ茶アイスを組み合わせたあんみつなど、こだわりの食材と遊び心のある発想を掛け合わせた、オリジナルの和スイーツを堪能してほしい考え。



「鹿児島県産 和紅茶べにふうき」

ツムギでは、大阪の老舗茶屋が各地から厳選した日本茶を提供している。ツムギでしか味わえない袋布向春園茶葉インストラクターによる日本茶ハーブティーも用意している。

「和カフェTsumugi（ツムギ）」は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェ。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供している。「築地本願寺カフェ Tsumugi」や「和カフェ Tsumugi 鎌倉店」など、関東エリアを中心に全国で19店舗を展開している（2月現在）。

［店舗情報］

店舗名：和カフェ Tsumugi KITTE大阪店

所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号

アクセス：JR大阪駅西口直結

※有料駐車場・駐輪場あり

坪数／席数：35.22坪／60席（全席禁煙席）

営業時間：全日11:00〜21:00（ラストオーダー20:30）

定休日：施設に準ずる

テイクアウト：一部の商品が対応可

その他：フリーWi−Fiあり

オープン日：3月5日（木）

プロントコーポレーション＝https://www.pronto.co.jp/company