グンゼは2月10日、メンズブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」から、新開発の特殊構造を用いた2種類のフロントメッシュボクサーパンツを発売した。年々長期化する夏に対して、パンツ内で最も「ムレ」を感じるフロント部分の「通気性」に特化し、設計、素材を徹底的に追求。「CUT OFF」、「3D MADE」という、グンゼ独自開発の製法によって、快適な穿き心地とムレ解消を両立する。

ムレが気になるフロント部のベンチレーションに特化し、フロントメッシュ仕様のボクサー2種を新規展開する。



「CUT OFF ベンチレーションボクサー」

「CUT OFF ベンチレーションボクサー」は、メッシュ地の「CUT OFF」生地を駆使し、ムレと締め付け感からの解放も実現する新感覚ボクサー。フロントはメッシュカットオフ生地の2重構造。フロント部分・サイド部分からも空気が抜ける仕様になっている。裾部はカットオフ仕様で折り返しなしとのこと。CUT OFF（カットオフ）はグンゼが生み出したオリジナル製法による、切りっぱなし可能な衣類。かさばりや縫い目が少ないため、違和感なくずっとここちいいという。下着のラインもひびきにくく、アウターをすっきりと着こなせる。



「3DMADEベンチレーションボクサー」

「3DMADEベンチレーションボクサー」は、「BODY WILD」の高い着心地をつくる「3D MADE」「CUT OFF」が融合。穿き心地と機能性双方を実現するハイブリッドボクサーになっている。ボディは立体成型、フロント部はメッシュ編み。股下部分にはメッシュカットオフ®生地を配置した。カラダの凹凸に合わせた立体成型で、締めつけすぎない均一な着圧を実現。腰まわりや裾‧股下の圧力を軽減し、包み込まれるようにピッタリなじむ穿き心地になっている。動きに合わせてずり落ちにくく、縫い目も最小限におさえたストレスを感じにくい設計だという。

［小売価格］

CUT OFF ベンチレーションボクサー：1650円

3DMADEベンチレーションボクサー：1430円

（すべて税込）

［発売日］2月10日（火）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp