ウオッチブランド「Orient（以下、オリエント）」は、コンテンポラリーコレクションを代表する「オリエントストレット」シリーズから、今年春夏シーズン限定モデルおよび数量限定モデルを2月26日から発売する。ポップ＆メタリックをテーマにカラフルな文字板を展開する「オリエントストレット デイト」5モデルと「オリエントストレット サンアンドムーン」1モデルは、モダンで都会的なデザインに弾けるカラーがアクセントとなり、ファッション意識が高く機械式時計を手軽に楽しみたい愛好家に最適となっている。





「オリエントストレット」は2昨年に新シリーズとして誕生した。「ストレット」とは、クライマックスを演出するためにテンポを加速させるイタリア語の音楽用語に由来し、高揚感のある都会での豊かなライフスタイルをイメージさせる。都市の情景を形作る現代建築から着想を得た文字板のディテールやケースのラグもデザインに印象的なアクセントを添えている。



「オリエントストレット デイト」

中3針で日付表示が備わる直径38.5mmの「オリエントストレット デイト」は、ベーシックなカラーを採用するこれまでとは一変して、ポップ＆メタリックをテーマにした5種類の鮮やかなカラーが取り入れられている。円弧を描く放射仕上げを施し、高層ビルを思わせる立体的な楔型インデックスを配した「オリエントストレット」の特長的な文字板は、今年春夏シーズン限定モデル4種類ではグリーン、ブルー、ピンク、オレンジで彩られ、弾けるような色彩がインパクトを放つ。そして2300本の数量限定（国内300本・海外2000本）モデルの文字板は、型押しのストライプ模様と上下のブルーグラデーションを組み合わせた特別なデザインに仕上げられている。



「オリエントストレット サンアンドムーン」

今年春夏シーズン限定モデルとして発売される「オリエントストレット サンアンドムーン」は、「オリエントストレット デイト」の26年春夏シーズン限定モデルの文字板を彩る4色をすべてひとつのダイヤルに取り込む試みが成されている。太陽と月のモチーフで1日の昼夜を示す4時位置のサンアンドムーン表示部はブルー、10時位置の指針式の曜日表示と楔型インデックスの下をくぐる同心円のサークルはオレンジ、アクセントとしてピンクの分目盛、秒針にグリーンというように、実にカラフルな配色が目を奪う。

また「オリエントストレット」シリーズの自社製ムーブメントは、短時間でフル巻き上げが可能な両方向巻き上げ式の自動巻き（手巻き付）で、日差プラス25秒からマイナス15秒の安定した高精度と40時間以上のパワーリザーブを実現。5気圧防水のケースやキズに強いサファイアクリスタルのガラスと合わせて、日常のさまざまな場面で快適に使える。

［小売価格］

オリエントストレット デイト：4万8400円〜5万600円

オリエントストレット サンアンドムーン：6万2700円

（すべて税込）

［発売日］2月26日（木）

オリエント＝https://orient-watch.com/ja/orient