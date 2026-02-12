3月1日から社名をUmiosに変更するマルハニチロは、缶詰「月花さばトマト煮」を3月1日に発売する。

「月花」シリーズは、脂がのった大型国産原料にこだわった本物志向の缶詰として、70年以上にわたり多くの消費者に支持されている。今回、マルハニチロによる調査で、20〜40代に人気の高かった「トマト味」の商品を発売する。

水産缶詰市場は年間約1000億円規模（インテージSCIデータからマルハニチロ試算）で推移し、簡便性や備蓄用途から近年需要が高まっている。また水産缶詰は、さまざまな食シーンで活用できる食材として支持されている。同商品は、こうした簡便性・備蓄用途に応えるとともに、シリーズ初となる洋風フレーバーの商品として、パスタやカレーの具材、バゲットのトッピングなど、日々の幅広い調理シーンで使える。

商品特長は、脂がのった大型の国産サバを、濃縮された国産トマトで煮込んだ。調味料におろしにんにくを入れ、味に深みを出した。サバ由来のイノシン酸とトマト由来のグルタミン酸による旨みの相乗効果がある。1缶でタンパク質32.0g、DHA2078mg、EPA800mgが摂れる。

［小売価格］410円（税込）

［発売日］3月1日（日）

マルハニチロ＝https://www.maruha-nichiro.co.jp