中村仁美、中2長男への“７日分”の手作り弁当を公開 おにぎり×おでんなど“冬らしい”メニューも「愛が詰まっている」「色彩豊か」「おいしそ〜」
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が10日、自身のインスタグラムを更新。中学2年生の長男に作った“7日分”の手作り弁当をまとめて紹介し、温かみあふれる内容に注目が集まっている。
【写真】「色彩豊か」「おいしそ〜」おにぎり×おでんなど中2長男への“7日分”の手作り弁当
投稿では「お弁当備忘録」と題し、（1）牛丼弁当、（2）豚汁＆おにぎり弁当、（3）麻婆豆腐＆義母ハムカツ弁当、（4）おでん弁当、（5）ふるさと納税牛タン弁当、（6）鶏そぼろ＆キクラゲとネギの卵炒め弁当、（7）コチュジャン味チキンソテー弁当と、彩りや栄養バランスが考えられたラインアップを披露した。
文中では「副菜が日に日に減ってほぼメインのみに」と正直な心境もつづりつつ、「中学生男子 肉と白米＋みかん これでどうにか…」と、成長期の息子の食欲に向き合う母としてのリアルな一面ものぞかせている。
この投稿に、ファンからは「おいしそ〜」「安定の色彩豊かなおいしそうなお弁当」「愛が詰まっている」「レシピ本に載っている写真みたい」「おでん弁当食べてみたい」「中村さん監修でコンビニ発売お願い致します」といった声が続々と寄せられた。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
【写真】「色彩豊か」「おいしそ〜」おにぎり×おでんなど中2長男への“7日分”の手作り弁当
投稿では「お弁当備忘録」と題し、（1）牛丼弁当、（2）豚汁＆おにぎり弁当、（3）麻婆豆腐＆義母ハムカツ弁当、（4）おでん弁当、（5）ふるさと納税牛タン弁当、（6）鶏そぼろ＆キクラゲとネギの卵炒め弁当、（7）コチュジャン味チキンソテー弁当と、彩りや栄養バランスが考えられたラインアップを披露した。
この投稿に、ファンからは「おいしそ〜」「安定の色彩豊かなおいしそうなお弁当」「愛が詰まっている」「レシピ本に載っている写真みたい」「おでん弁当食べてみたい」「中村さん監修でコンビニ発売お願い致します」といった声が続々と寄せられた。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。