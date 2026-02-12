5日に第1子妊娠を公表したモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が12日、都内で行われた個人投資家による株式投資イベント「ソフトバンク個人株主プロジェクト第4弾かぶ×株農園〜かぶと株を一緒に育てよう！〜」にゲストとして出席。妊娠公表後初の公の場で、同プロジェクトの農園長を務める人気投資家・桐谷広人氏（76）、同じくゲストのお笑いコンビ「なすなかにし」とともに株式投資に関するトークを行った。

「2026年、NISAはどうなるの？」というトークテーマで、桐谷氏が「こどもNISA」について解説。制度の利用を勧められたみちょぱは「まだまだ産まれないですけど」と笑いながらお腹をさすった。

そして、現在投資をしているか聞かれると「妊娠が分かったからなのか、旦那が今年の初めにNISAを始めて。（夫は）結構気になるタイプで毎日見てて“いや、そんなに見なくても”って」と明かした。

夫でタレントの大倉士門に続き、自身も「(投資を)やりたいなと思うんですよ。貯金ばかりしてるんで、もったいない気がする。チャートも難しいので、勉強しなきゃなって。1人じゃなくなるので」と意気込み。イベントのラストで「やっぱり家族が増えるので、いろいろと考えていかなければいけないなと思うようになりました」と笑顔で話した。

イベントのラスト、体調について報道陣からの声掛けに「バッチリ元気です」とみちょぱ。母になった気持ちは？に「どうだろうね。なってみないと分からないですね」と返答。現在（妊娠）何カ月？との問いには「言わないよ！（笑）」と話した。

2022年に大倉と結婚したみちょぱは今月5日、インスタグラムで「私事ではございますが、この度、新しい小さい命を授かりました！」と妊娠を公表。マタニティーマークを手に笑顔の夫婦ショットとともに「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と胸を膨らませていた。

また、今後の仕事についても「無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！今後とも温かく見守ってください！」と投稿していた。