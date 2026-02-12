ミラノ・コルティナ五輪のモーグルは、１１日の女子決勝２回目で、冨高日向子（多摩大ク）は７８・００点で４位だった。

３位と同点だったが、ターン点の差でメダルを逃した。日本勢は４人全員が予選を通過し、決勝１回目で藤木日菜（武庫川女大院）は１１位、柳本理乃（愛知ダイハツ）は１３位、中尾春香（佐竹食品）は１７位で２回目に進めなかった。

◇

笑顔が絶えない元気印の冨高が試合後、人目をはばからずに泣いた。順位は４位。ただ、得点は３位と同じ７８・００点。規定により、ターン点でわずか０・２点下回り及ばなかった。得意のターンが勝負を分け、冨高は「本当にあとちょっとだったと思うけど、４位と３位の差はちょっとじゃない。悔しいけど、しっかりと受け止めたい」と言葉を詰まらせながら語った。

重心を高く保つ独特な鋭いターンが持ち味だが、決勝２回目は「両脚が割れ、体勢が後ろ（後傾）になった」。同点の場合は規定により、ターン点、エア点、タイム点の順番で順位が決する。苦手なエアで「今までで一番高いエアが出せた」だけに、悔いが残るレースだった。

東京都町田市出身の２５歳。代表チームのムードメーカーで、日本勢が滑る時にゴール地点から叫ぶ「がんば〜！」の声援は海外選手が自国の応援にマネするほど。「必勝」ならぬ「必笑」との刺しゅうが施された小さなぬいぐるみをお守り代わりに持ち歩いて試合に臨む。

初出場の２０２２年北京五輪は１９位。「前回は（表彰台に）かすりもしなかった。あと一歩まで来られたのはすごく自分の成長も感じた」。新種目のデュアルモーグルで、涙顔を笑顔に変えたい。

◇

日本勢４人全員が進んだ決勝で藤木が２番手の１１位に入った。１０日の予選１回目では決勝に進めなかったものの、１１日の予選２回目で勝ち上がり。「ターンはしっかり攻め切れたし、エアも今までで一番だったけど、まだまだ修正点がある」と自己評価した。モーグル男子代表で４歳上の兄・豪心とともに念願の五輪初出場。「普段とは違う雰囲気で、また強くなりたいと心から思った」と決意を新たにしていた。