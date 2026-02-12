みちょぱ、第1子妊娠発表後初の公の場 桐谷さんから子供向けNISA勧められ苦笑い「まだ産まれてない」
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が12日、都内で行われた『ソフトバンク個人株主プロジェクト かぶ × 株農園 学べる大収穫祭』に参加。夫はモデルで俳優の大倉士門（32）との間に第1子妊娠を発表後、初の公の場となった。
【写真】お腹ふっくら？妊娠後初公の場に登場した池田美優
お腹周りがゆったりとしたデニムのオーバーオール姿で登場。ハッピーオーラを振りまいた。株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏から“子供向けNISA”を勧められると、みちょぱは「まだ産まれてないんですけど（笑）」と笑っていた。
妊娠後に夫婦のお金に対しての考えに変化があったそう。現金で貯めていたが「子供ができたからか、今年から旦那がNISAを始めていて」と明かす。長期で考えているが気にしてしまうタイプの大倉はこまめにチェックしているそうで、みちょぱは「『長年のために』と言っているのに見ちゃう」と苦笑いを浮かべていた。
また、フォトセッションでは、報道陣から「おめでとうございます」と祝福され、みちょぱは「ありがとうございます」と笑顔。体調を気遣われると「全然バッチリ！元気、元気！」と微笑んでいた。
今月5日にSNSでみちょぱは「私事ではございますが、この程、新しい小さな命を授かりました！」と報告。「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれる子は、どんな子になるのだろうか想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と現在の心境をつづった。また「現在は食欲も元気もモリモリで、体型の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくお腹も、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています」とし、「無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います」と伝えた。仕事に関しては「無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！今後とも温かく見守ってください」と呼びかけ、大倉と安産祈願に訪れた際の2ショットを公開していた。
池田と大倉は、2022年10月に結婚を発表していた。
