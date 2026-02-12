ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケートは、１１日の男子１０００メートルで、日本勢は野々村太陽（博慈会）の１３位が最高だった。

山田和哉（ウェルネット）は２０位、森重航（オカモトグループ）は２４位だった。ジョーダン・ストルツ（米）が五輪新記録の１分６秒２８で優勝した。

◇

野々村は五輪初出場で、同組は憧れてきた五輪金メダリストのキエルド・ナウス（オランダ）。「本当にうれしくて、高いモチベーションでレースに挑めた」。気合は入っていたが、やはり世界の壁は高い。前半にトップスピードに乗れず、後半はナウスの背中が遠くなった。「力を出し切れなかった。それを含めて自分の実力。１５００メートルはしっかり前半から攻めていく」と前を向いた。

◇

２大会連続メダルを狙う５００メートルを前に、今大会初レースの１０００メートルに臨んだ森重は「求めたものは得られなかったけど、会場の雰囲気を味わえたのは良かった」と淡々と語った。

２００メートルまでは勢いのある滑りで全体５位。ただ、そこからの１周は思うようなラップタイムを刻めず、「いつもはもっとスピードに乗る部分。なぜ乗れなかったか。反省点かな」。五輪直前のワールドカップ（Ｗ杯）で転倒して左膝を負傷した。もう痛みはないが、「左右のバランスが崩れることはあって修正しながら調整している」という。

大事なのは、３日後に迫る本命の５００メートルまでにどう立て直すか。「スタートからの加速は良くて５００メートルにつながる。もっと自分らしく、攻め切ったレースでゴールできたら」と森重。手応えと課題の両方を意識しながら、大一番へと向かう。