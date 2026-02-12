元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に12日、出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（HP）で予選7位に入った平野歩夢を高く評価した。

前回2022年の北京に続いての金メダルを目指す平野は、先月のW杯で転倒して骨盤など複数箇所を骨折したり、打撲する重傷を負った。今回それを押して出場。13日に現地で行われる決勝進出を果たした。

その精神力の強さを武田は、「オリンピックって参加することに意義があると言いますけど、平野選手の挑戦する姿そのものに本当に大きな感動をいただいている」と語った。

同じくMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太は、「奇跡を自分の精神力で起こしている。待ちブラのロケを、おなか痛いって、巻いたんですよね。情けないっす。本当にすごい。とんでもない。伝説ですよ」と、自分自身と比較していた。

また、ダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS」リーダーの佐藤大樹は、「ケガをしたトラウマとか恐怖心は僕たちでは想像ができないと思う。立っているだけでもすばらしいですし、あくまで平野選手の選手生活が大切なので、決勝は無理せず平野選手なりに頑張ってほしいと思いました」とエールを贈っていた。