»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬£µ·î£±£³Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤Á¤ê¤Ì¤ë¤ò¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÅÅÎ®¤¬Áö¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¤ÎÆ®ÉÂ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿±é²Î²Î¼ê¤Î»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬¡¢£µ·î£±£³Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤Á¤ê¤Ì¤ë¤ò¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ê¤Ì¤ë¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤Ï²Î¤ÎËÁÆ¬à¿§¤ÏÆ÷¤Ø¤É¡¡»¶¤ê¤Ì¤ë¤òá¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£ÍÍ¤¶¤Þ¤ÊÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢»ÔÀî¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÅÅÎ®¤¬Áö¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉñÂæ¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºî²È¿Ø¤ÏÁ°ºî¡ÖÛ°¡×¤òÆ§½±¤·¡¢ºî»í¡¦¾¾°æ¸ÞÏº»á¡¢ºî¶Ê¤Ï¹¬¹ÌÊ¿»á¡¢ÊÔ¶Ê¤òºòÇ¯¤ÎÂè£¶£·²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇÊÔ¶Ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢º´Æ£ÏÂË»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿·¶Ê¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ÏÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤Æ£²·î£±£³Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö»°»³¤Ò¤í¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡¡»ÔÀîÍ³µªÇµÆÃÊÌ½Ð±é¡¡¾¾ÃÝ¿·´î·à»²²Ã¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤ÇÍ½Ìó¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤ê¤Ì¤ë¤ò¡×¤Î£±¥³¡¼¥é¥¹¥Ô¥¢¥Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿£Ã£Ä¤¬¡¢Í½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÔÀî¤Î¸ø¼°£Ì£É£Î£Å¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï»ÔÀî¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£