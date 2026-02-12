Amazonにて、劇場アニメ「ルックバック」のBlu-ray通常版が割引価格で販売されている。

本作は、「チェンソーマン」などで知られる漫画家の藤本タツキ氏が2021年に「少年ジャンプ＋」で発表した読み切りマンガ「ルックバック」を原作とした劇場アニメ。第48回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞した。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【ストーリー】

学年新聞で4コマ漫画を連載している小学4年生の藤野。クラスメートから絶賛され、自分の画力に絶対の自信を持つ藤野だったが、学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生・京本の4コマ漫画を目にし、その画力の高さに驚愕する。京本との画力差に打ちひしがれ、漫画を描くことを諦めてしまうが、小学校卒業の日、教師に頼まれて京本に卒業証書を届けに行った藤野は、初対面の京本から「ずっとファンだった」と告げられる。

【収録内容】

本編 / 押山清高監督×井上俊之 オーディオコメンタリー

【原作】

藤本タツキ「ルックバック」（集英社ジャンプコミックス刊）

【STAFF】

監督・脚本・キャラクターデザイン：押山清高

美術監督：さめしまきよし

美術監督補佐：針粼義士・大森崇

色彩設計：楠本麻耶

撮影監督：出水田和人

編集：廣瀬清志

音響監督：木村絵理子

音楽：haruka nakamura

アニメーション制作：スタジオドリアン

【CAST】

藤野：河合優実

京本：吉田美月喜

【主題歌】

「Light song」

by haruka nakamura

うた：urara

※敬称略

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。

(C)藤本タツキ／集英社 (C)2024「ルックバック」製作委員会

