【Amazonセール】劇場アニメ「ルックバック」のBlu-ray通常版がお買い得価格で販売中
Amazonにて、劇場アニメ「ルックバック」のBlu-ray通常版が割引価格で販売されている。
本作は、「チェンソーマン」などで知られる漫画家の藤本タツキ氏が2021年に「少年ジャンプ＋」で発表した読み切りマンガ「ルックバック」を原作とした劇場アニメ。第48回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞した。
【ストーリー】
学年新聞で4コマ漫画を連載している小学4年生の藤野。クラスメートから絶賛され、自分の画力に絶対の自信を持つ藤野だったが、学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生・京本の4コマ漫画を目にし、その画力の高さに驚愕する。京本との画力差に打ちひしがれ、漫画を描くことを諦めてしまうが、小学校卒業の日、教師に頼まれて京本に卒業証書を届けに行った藤野は、初対面の京本から「ずっとファンだった」と告げられる。
【収録内容】
本編 / 押山清高監督×井上俊之 オーディオコメンタリー
【原作】
藤本タツキ「ルックバック」（集英社ジャンプコミックス刊）
【STAFF】
監督・脚本・キャラクターデザイン：押山清高
美術監督：さめしまきよし
美術監督補佐：針粼義士・大森崇
色彩設計：楠本麻耶
撮影監督：出水田和人
編集：廣瀬清志
音響監督：木村絵理子
音楽：haruka nakamura
アニメーション制作：スタジオドリアン
【CAST】
藤野：河合優実
京本：吉田美月喜
【主題歌】
「Light song」
by haruka nakamura
うた：urara
※敬称略
(C)藤本タツキ／集英社 (C)2024「ルックバック」製作委員会