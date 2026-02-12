「イ･ソジンのマネージャー始めました #6」

昨年12月26日にデビュー22周年を迎えた東方神起。本国・韓国のみならず、日本でも20周年というアニバーサリーイヤーを全力で駆け抜けてきた彼らは、"東京ドーム公演数・計33回、全国ドーム公演数・計92回"という前人未到の公演数記録を樹立。自身3度目となる日産スタジアム公演「20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」(4月25日(土)・26日(日)開催)が控えるなど、その影響力は絶大だ。

その一方で、ユンホ・チャンミン共に精力的なソロ活動を展開。2月6日に40歳を迎えたばかりのユンホは、昨年11月にキャリア初のフルアルバム「I-KNOW」でソロカムバックを果たしており、情熱も燃え滾るいっぽう。そんな激アツなカムバック活動の裏側が露わになったバラエティが、KNTVにて日本初放送中の「イ･ソジンのマネージャー始めました」だ。

チ・チャンウク＆ド・ギョンス(EXO-D.O.)のPR活動にも密着した「イ･ソジンのマネージャー始めました #5」 (C)SBS

時代劇の名作「イ・サン」(2007年)の主演俳優イ・ソジンが、ベテラン俳優のキム・グァンギュと共にスターの"1日マネージャー"に挑戦する同番組。

■#4(アン・ウンジン＆チャン・ギヨン編)、#5(チ・チャンウク＆ド・ギョンス編)の紹介記事はこちら

これまでにも「ダイナマイト・キス」のアン・ウンジン＆チャン・ギヨン(「#4」)、「捏造された都市」のチ・チャンウク＆ド・ギョンス(「#5」)のPR活動に一役買ってきた2人だが、2月24日(火)に放送される「#6」では、新曲を携えて音楽番組に出演したユンホの1日に新米マネージャーとして密着。ユンホの想像を絶する情熱ぶりを目撃する。

「イ･ソジンのマネージャー始めました」 (C)SBS

常日頃からマネージャーらの意見を積極的に取り入れてアイデア出しの参考にしているというユンホ。リハーサル後、ソジンたちに「ステージどうでした？」と感想を求めるのだが、欲しいのは誉め言葉ではなく、あくまでも本気のフィードバック。

「いい感じだったよ」と答えたグァンギュに対して、「マネージャーさんたちと話す時、一番イヤな言葉はただ一言『いい感じだった』なんですよ」と情熱の炎をメラメラ燃やし、一回り以上も年の離れた大先輩にも、もっと突っ込んだ感想を要求する。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #6」 (C)SBS

本番直前には、「エンディング妖精をどうしようかと...」とユンホが2人に相談を持ち掛ける。"エンディング妖精"とはパフォーマンス後にカメラにクローズアップされる人物を指すK-POP用語だが、ベテラン俳優の2人は「エンディング妖精...？」とキョトン顔。ソジンがひねり出した謎の"お祈りポーズ"に戸惑いつつもトライしたユンホは、「信じた僕が間違ってました」と苦笑い...。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #6」 (C)SBS

そして収録の合間には、SNS用にMEOVV(ミヤオ)ら、他アーティストとの"ダンスチャレンジ動画"を撮影。スマホ撮影を命じられたグァンギュに、「ただ立ってるだけじゃダメですよ」と演出をつけていく。ユンホの指導どおり、ズームインしたり反対にカメラを引いたり、壁にぶつかりながらも必死に食らいつくも、もうフラフラ...。それでも仕上がりをチェックしたユンホは無情にもリテイクを要求。ユンホの情熱についていくのは本当に大変だ。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #6」 (C)SBS

収録が終わると、新曲のダンス練習のために事務所へ。その車内でもユンホの情熱の炎は弱まることはない。移動中、アイドルとしての心構えやファンに届けたい熱い思いがあふれて止まらないユンホに、ベテラン2人は押されっぱなし。

「(車内での話は)何も覚えてない。本当に疲れた」(キム・グァンギュ)

「すごく真面目で...大変だった」(イ・ソジン)

2人の言葉にはガチな疲労の色が滲み出ているが、俳優としては超一流でも、マネージャーとしては"ポンコツ"な2人だけに、神がかったアクシデントも続出する。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #6」 (C)SBS

多忙な一日の終わりには、たまたま練習室で合流した少女時代のヒョヨンも一緒に食事にいくなど、ユンホの交友関係も明らかになるこの放送回。アイドルという職業に全身全霊で向き合うユンホの情熱と、それに振り回されるベテラン俳優たちの組み合わせは、控えめに言っても爆笑の連続。今後も、ALLDAY PROJECT(「#8」)やIVEのリーダー、アン・ユジン(「#14」)との"現場"に密着しているので、K-POP業界の内幕モノとしても存分に楽しめそうだ。

文＝酒寄美智子

放送情報

イ･ソジンのマネージャー始めました

#5(チ・チャンウク＆ド・ギョンス出演回)

放送日時：2026年2月17日(火)22:30〜

#6(東方神起・ユンホ出演回)

放送日時：2026年2月24日(火)22:30〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ