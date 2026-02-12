日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」Leminoで生配信決定 上村ひなのがセンター
【モデルプレス＝2026/02/12】2月17日、18日に行われる日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」が、Leminoで生配信されることが決定。また、2月25日、26日にはリピート配信も実施される。
このたび、日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」の配信が決定。センターの上村ひなのを中心に、ひなた坂46ならではの世界観と表現力を届ける。また、「Lemino」では日向坂46の関連作品を多数配信中。詳細は日向坂46特設サイトより確認することができる。（modelpress編集部）
■タイトル：日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」
■出演：日向坂46
■配信日時：
【DAY1】2026年2月17日（火）18：30（開場：17：30）
【DAY2】2026年2月18日（水）18：30（開場：17：30）
■リピート配信：
【DAY1】2026年2月25日（水）19：30（開場：18：30）
【DAY2】2026年2月26日（木）19：30（開場：18：30）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】