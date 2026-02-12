チョ・ユリ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/12】Netflix「イカゲーム」シリーズに出演していた元IZ*ONEでアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）が2月10日、自身のInstagramを更新。ブラックコーディネート姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆チョ・ユリ、シンプルコーデで魅了


ユリはハートの絵文字を添えて、ブラックを基調とした服に身を包んだ写真を4枚投稿。ブラックのトップスにスラリと伸びる脚が際立つショート丈のボトムス、ニーハイソックスを合わせ、振り向くようなポーズで立つ姿を披露している。

◆チョ・ユリの投稿に反響


この投稿には「スタイル抜群」「天使じゃん」「可愛い」「レベチ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

