「イカゲーム」チョ・ユリ、美脚際立つブラックコーデ披露「スタイル抜群」「レベチ」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】Netflix「イカゲーム」シリーズに出演していた元IZ*ONEでアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）が2月10日、自身のInstagramを更新。ブラックコーディネート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イカゲーム」出演女優「スタイル抜群」ショーパン＆ニーハイソックスで美脚スラリ
ユリはハートの絵文字を添えて、ブラックを基調とした服に身を包んだ写真を4枚投稿。ブラックのトップスにスラリと伸びる脚が際立つショート丈のボトムス、ニーハイソックスを合わせ、振り向くようなポーズで立つ姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「天使じゃん」「可愛い」「レベチ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イカゲーム」出演女優「スタイル抜群」ショーパン＆ニーハイソックスで美脚スラリ
◆チョ・ユリ、シンプルコーデで魅了
ユリはハートの絵文字を添えて、ブラックを基調とした服に身を包んだ写真を4枚投稿。ブラックのトップスにスラリと伸びる脚が際立つショート丈のボトムス、ニーハイソックスを合わせ、振り向くようなポーズで立つ姿を披露している。
◆チョ・ユリの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「天使じゃん」「可愛い」「レベチ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】