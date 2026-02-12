せいら、抜群プロポーションにファン絶賛「骨格から優勝」「憧れのくびれ」
【モデルプレス＝2026/02/12】モデルのせいらが2月10日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】コムドット妹の人気モデル「骨格から優勝」美ウエスト見せ衣装の全身ショット
せいらは「S’ESSENCE」とつづり、雑誌「ViVi」（講談社）の撮影カットや撮影風景を複数枚投稿。引き締まったウエストとすらりと伸びた美しい脚のラインが際立つショート丈トップスに柄入りのパンツを合わせたスタイリングで、赤一色のスタジオセットで椅子に座りポージングする姿を披露している。
この投稿には「スタイル神」「レベチ」「破壊力すごい」「骨格から優勝」「憧れのくびれ」「ビジュ最高」「次元が違う美しさ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいら、鮮やか赤背景でくびれ際立つスタイル披露
◆せいらの投稿に反響
