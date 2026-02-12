デートのあと、男性が「お世辞抜きに楽しんでくれたな」と感じるお礼LINE９パターン
デートのあとに届いたLINEに「礼儀としてくれただけかも」と思う男性もいます。では心から楽しかったことを伝えるには、どんなLINEにするといいのでしょうか。『スゴレン』男性読者に聞いた「デートのあと、男性が『お世辞抜きに楽しんでくれたな』と感じるお礼LINE９パターン」を紹介します。
【１】「次はいつ会ってくれますか？」と、予定を聞いてくれるLINE
「こんなふうに聞かれたら、読んだ瞬間悶絶」（２０代男性）というように、「会いたい」ではなく「会ってくれますか？」というしおらしい態度が、いつの時代も男心をくすぐるようです。ただし毎回のように低姿勢だと、男性が安心しきって調子に乗る危険もあります。
【２】「いろんな話題を知ってるよね」など、ほめ言葉が書かれているLINE
「ほめられると『俺のこと好き？』って思っちゃう」（２０代男性）というように、ほめられると男性は「女性が満足してくれた」と安心なようです。「素敵なお店を知ってるね」などとおだてると、女性の期待に応えようと、次も頑張ってお店を探してくれるかもしれません。
【３】名前で呼ばれていたのが、彼女が考えたあだ名に変わっているLINE
「グッと距離が縮んだ気がする」（１０代男性）と、LINEでの呼び方があだ名に変わると、男性は「仲が深まった」と嬉しくなるようです。すでに彼が友達に呼ばれているあだ名ではなく、「ふたりだけのあだ名」を考えると、親密度は大きく増すかもしれません。
【４】「また会いたい」ではなく「もう会いたい」と書いてあるLINE
「『一瞬も離れていたくない』って言われてるようでドキッとする」（２０代男性）というように、「もう会いたい」という言葉は、恋しい気持ちを伝えるようです。デート後、なるべく早くこの言葉を送ると想いの強さが通じるかもしれません。
【５】時間をかけて打ってくれたのがわかる長文のLINE
「やっぱり誠意を感じる」（３０代男性）というように、長い文章に男性はキュンとするようです。とはいえ、もらうだけなら嬉しくても、長い返信文を書くのが苦手な男性は多いもの。頑張って書いたLINEに、あっさりした返事がきても怒らないようにしましょう。
【６】「雑貨屋でカップを選んでいるとき…」など、どこが楽しかったか、具体的に書いてあるLINE
「俺が『楽しそう』と感じた部分と、LINEの内容が一緒だと『お世辞じゃない』と嬉しくなる」（２０代男性）と、内容が具体的なLINEは信ぴょう性があるようです。ただの「楽しかった」より「どこで」「どんなことが」「なぜ」楽しかったかを意識して伝えるといいでしょう。
【７】ハートのスタンプが入っているLINE
「どういう意味？ってドキドキしてしまう」（２０代男性）と、ハートのスタンプが入ったLINEだと、男性は「女性の好意」を確信するようです。男性への恋心を言葉で表すのが恥ずかしい人は、ハートを多用すると気持ちが伝わるかもしれません。
【８】「今度は○○に行きたい」と、次のデートを期待させるLINE
「『また会いたい』ってことだし、次の約束もスムーズにできる」（１０代男性）というように、次のデートの提案があると、男性は自信がわくようです。ただし、高級レストランなどお金のかかるプランだと、男性に引かれてしまう可能性があるので注意しましょう。
【９】見送った直後に届くLINE
「相手のテンションの高さを感じる」（３０代男性）というように、別れた直後に送られてくるLINEに、男性は手ごたえを感じるようです。デート中に友達からLINEが届いていても、そちらに返信するより先にデート相手にお礼したほうがいいかもしれません。
ほかにはどんな「デートのあと、男性が『お世辞抜きに楽しんでくれたな』と感じるお礼LINE」があるでしょう。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）
