本商品はマンガ「しゅごキャラ！」より主人公、日奈森あむがしゅごキャラ「ラン」とキャラなりした「アミュレットハート」の姿を1/7スケールフィギュア化したもの。

元気はつらつでキュートな表情や、靴裏まで作り込まれ、風になびく髪やスカート、ひらひらと舞うリボンが躍動感を演出している。髪の毛は繊細な塗装で透け感を出しつつ、軽やかな印象となっている。

台座はラメ入りのハート形クリア台座で、アミュレットハートのポップでかわいらしい雰囲気を演出している。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。

(C)PEACH-PIT／講談社