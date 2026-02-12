「しゅごキャラ！」より連載20周年を記念して「アミュレットハート」がスケールフィギュアで登場
【アミュレットハート】 9月 発売予定 価格：22,000円
9月 発売予定
コトブキヤは、フィギュア「アミュレットハート」を9月に発売する。価格は22,000円。
本商品はマンガ「しゅごキャラ！」より主人公、日奈森あむがしゅごキャラ「ラン」とキャラなりした「アミュレットハート」の姿を1/7スケールフィギュア化したもの。
元気はつらつでキュートな表情や、靴裏まで作り込まれ、風になびく髪やスカート、ひらひらと舞うリボンが躍動感を演出している。髪の毛は繊細な塗装で透け感を出しつつ、軽やかな印象となっている。
台座はラメ入りのハート形クリア台座で、アミュレットハートのポップでかわいらしい雰囲気を演出している。
また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。
アミュレットハート
9月 発売予定
価格：22,000円
スケール：1/7
サイズ：全高約240mm（台座含む）
【予約開始】アミュレットハート(特典付)- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) February 12, 2026
『 #しゅごキャラ！ 』より、連載20周年を記念して「アミュレットハート」がスケールフィギュアにキャラチェンジ！
コトブキヤショップ限定特典は「表情替えパーツ」🎁https://t.co/zxWo0nt8rq pic.twitter.com/3wfdBzpFv4
(C)PEACH-PIT／講談社