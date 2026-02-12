【スプリングフィールド 灯下の女王Ver.】 9月 発売予定 価格：27,500円

コトブキヤは、フィギュア「スプリングフィールド 灯下の女王Ver.」を9月に発売する。価格は27,500円。

本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、優しさと強さを併せ持つ戦術人形にしてカフェ・ズッケロの店長「スプリングフィールド」がスキン「灯下の女王」を纏った姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

舞踏会のホールでくるりと回ってみせたような、ふわりとした優美なポージングで立体化しており、お茶目なウインクも魅力的で、鮮烈なブルーのドレスは、メリハリのあるしわ表現や、わずかに色調をずらしたパール塗装で高級感を演出している。

大胆に開いた背中や腰回りのボディラインにも注目で、特徴的なシニヨンの髪型、細かな花飾りや宝飾品、ライフルの木目や金具まで、細部も緻密に再現している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が付属する。

「スプリングフィールド 灯下の女王Ver.」

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約276mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C) SUNBORN All Rights Reserved.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。