【窺う】はなんて読む？日常生活でよく使う難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「窺う」はなんて読む？ 穴かんむりと「規」で構成される漢字「窺」。あなたは見たことはありますか？ 「窺う」は、漢字を見ることは少なくても日常生活でよく使われる言葉ですよ。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「うかがう」でした！ 「窺う」は、すき間などからこっそりのぞき見る、ひそかに様子を探るという意味です。「鍵穴から中を窺う」や「上司の顔色を窺う」といった使い方をします。 同じ読み方をする漢字に「伺う」がありますが、こちらは「聞く」や「訪ねる」の謙譲語として使われることが多いです。 また、「窺」には「窺く（のぞく）」という訓読みもあります。穴かんむりが付いていることや「見」が含まれていることを目印にすれば、のぞき見る「窺う」と謙譲語の「伺う」の使い分けは簡単ですね。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部