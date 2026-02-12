お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、家族ショットを公開した。

庄司は１１日、自身のインスタグラムを更新。「ＵＳＪ最高でした マリオに乗ると感動して毎回泣いてしまう ヨッシーに乗ると感動して毎回ハゲてしまう ミニオンは可愛いしライドもミッションも超楽しい 初めてドンキーコング乗ったけど最高でした」と記し、妻でタレントの藤本美貴、３人の子どもとユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた写真を複数枚投稿。

「ザフライングダイナソーってこんな怖かったっけ？ 息子のリクエストでモンハンのご飯、美味しかった ギャビーでテンション上がる次女 他にもアトラクションも乗って ターキーもチュロスも食べた ＵＳＪはいつ行っても裏切らない」とつづった。

この投稿には、「家族みんなで楽しい時間 庄司さん幸せ満喫中」「これからも、家族のために頑張ってください」「最高の家族だと思います」「私迄行った気分になりました」「楽しいのお裾分けと幸せのお手本をありがとうございます」「楽しい時間を過ごせたことが伝わってきます ご家族、仲良くて微笑ましいですね」「楽しそうですね！」などのコメントが寄せられた。

庄司は２００９年に藤本と結婚し、１２年３月に長男、１５年８月に長女、２０年１月に次女が誕生している。