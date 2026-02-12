ＵＳＪでの夫婦ショット　庄司智春のインスタグラム（＠ｔｏｍｏｈａｒｕｓｈｏｊｉ）より

　お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、家族ショットを公開した。

　庄司は１１日、自身のインスタグラムを更新。「ＵＳＪ最高でした　マリオに乗ると感動して毎回泣いてしまう　ヨッシーに乗ると感動して毎回ハゲてしまう　ミニオンは可愛いしライドもミッションも超楽しい　初めてドンキーコング乗ったけど最高でした」と記し、妻でタレントの藤本美貴、３人の子どもとユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた写真を複数枚投稿。

　「ザフライングダイナソーってこんな怖かったっけ？　息子のリクエストでモンハンのご飯、美味しかった　ギャビーでテンション上がる次女　他にもアトラクションも乗って　ターキーもチュロスも食べた　ＵＳＪはいつ行っても裏切らない」とつづった。

　この投稿には、「家族みんなで楽しい時間　庄司さん幸せ満喫中」「これからも、家族のために頑張ってください」「最高の家族だと思います」「私迄行った気分になりました」「楽しいのお裾分けと幸せのお手本をありがとうございます」「楽しい時間を過ごせたことが伝わってきます　ご家族、仲良くて微笑ましいですね」「楽しそうですね！」などのコメントが寄せられた。

　庄司は２００９年に藤本と結婚し、１２年３月に長男、１５年８月に長女、２０年１月に次女が誕生している。