MLB・パドレスの松井裕樹投手が、ダルビッシュ有投手の存在について語りました。

2023年のWBCではダルビッシュ投手も代表に選出。自身もマウンドにあがりながら、最年長としてチームを支えました。しかし昨年オフに右肘手術を受け、今シーズンの全休が確定。今大会の選出もありませんでした。

松井投手は前回大会でのダルビッシュ投手とのやりとりを振り返り「僕個人でいうと、前回大会はボールだったりとかでなかなかうまくいかなくて、そういった部分でも『野球と切り離してリラックスしたりとか楽しむところをしっかりつくってあげて、野球の時に野球を頑張ればいいじゃん』って常々声をかけていただいて」とコメント。精神面でもかなり助けられたそうで「野球がうまくいかない中でも、自分の人生っていうものをしっかり楽しまないといけないし、もったいないっていうのを言ってもらったんで、そこはすごく楽になりました」と語りました。



ダルビッシュ投手の不在については「常に周りに気をかけてくれる先輩ですので、いないっていうのは普通に寂しい」とコメント。それでもオフにも顔を合わせた事を明かしながら「僕はたくさん会えるんで」と笑顔を見せました。

パドレスの新監督であるクレイグ・スタメン監督は、ダルビッシュ投手について「日本に行って、WBCの日本代表をサポートしたいという気持ちもあるようだ」とコメント。ダルビッシュ投手の考えを尊重しているそうで「私たちはできる限りの形でサポートしていくつもりだ」と明かしました。