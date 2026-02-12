元ＴＯＫＩＯの国分太一が１２日、日本テレビの福田博之社長と面会したと代理人弁護士を通して発表した。

国分は代理人弁護士を通じて文書を発表。そこには「このたび、日本テレビの福田博之社長と面会する機会をいただき、私の行いによりご迷惑をおかけしたことに対して直接にお詫びをさせていただきました。また関係者の方には私からのお詫びの手紙をお渡しいただくことも叶いました」と記されている。

「このように日本テレビから一定のご配慮をいただけたことを受けまして、改めての人権救済の申し立ては行わない旨を福田社長にお伝えさせていただきました」とも記された。

【以下、全文】

私、国分太一は、昨年６月に日本テレビ放送網株式会社（日本テレビ）より私が行ったコンプライアンスに反する行為を理由に「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」からの降板を通告されて以降、日本テレビに対して番組降板の判断に至った事実関係の確認とともに、ご迷惑をおかけした関係者の方や番組関係者に対してお詫びを申し上げたい旨をお伝えしてまいりました。そして、日本テレビからの番組降板通告にかかる人権救済の申し立ても行いました。

このたび、日本テレビの福田博之社長と面会する機会をいただき、私の行いによりご迷惑をおかけしたことに対して直接にお詫びさせていただきました。また関係者の方には私からのお詫びの手紙をお渡しいただくことも叶いました。

このように日本テレビから一定のご配慮をいただけたことを受けまして、改めて人権救済の申し立ては行わない旨を福田社長にお伝えさせていただきました。

今後は引き続き自分自身としっかり向き合い、過ちを繰り返すことなく、またこれまでお世話になった方々や応援してくださった皆様、鉄腕ＤＡＳＨに関係する皆様、そして長年にわたって人生を共にしてきたＴＯＫＩＯの城島、松岡に少しでも恩返しができるよう賢明に努力してまいる覚悟です。

改めまして、このたびは、たくさんの皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。

２０２６年２月１２日 国分太一