「ダーリンの盆梅にも」伍代夏子、梅の花咲く“夏子ガーデン”を披露 夫は杉良太郎
歌手の伍代夏子（64）が10日、自身のインスタグラムを更新。「ダーリンの盆梅にも、雪が…」と書き出し、夫で俳優・歌手の杉良太郎（81）が育てている梅の盆栽に雪が積もった、幻想的な写真を公開した。
【写真】「赤と白のコントラストが、素敵ですね」梅の花咲く“夏子ガーデン”
関東地方では、7日〜8日にかけて強い寒気が流れ込み、東京都心でも積雪が観測された。
投稿では、赤い梅の花にふんわりと雪が重なり合う様子をクローズアップ。伍代は「枝が折れそうなほど積もっていました」と心配しつつ、「東京で5センチ以上の積雪は2年ぶり」「転ばないように、気をつけてくださいね〜」とフォロワーを気遣った。
この“雪×梅”の冬景色に、コメント欄には「まさに、日本画です」「赤と白のコントラストが、素敵ですね」「これはこれで風情があり良いかも…」「折れないでくださいね」「盆梅と雪の素敵な1枚の写真ですね」「今日も綺麗なお写真を有難うございます」と、日々の投稿を楽しみにするファンの温かな反応が並んだ。
