女優の波瑠（34）が12日、東京・表参道ヒルズで「北海道地チーズ博2026」（15日まで）のオープニングセレモニーに出席した。

都内最大級の地チーズのイベント。波瑠はゲストとしてセレモニーに出席した。この日は「すてきな一日のスタート」について語った。「うちでは愛犬と一緒に寝ているのですが、少し早く目覚めて、ふとんから出るには少し時間がある時にふとんの中でちょっと遊んでいます。そういう朝に癒やされています」と明かし、笑顔を見せた。

ふるさと納税で乳製品を注文するなど、チーズを愛してきた。最近はブッラータチーズにハマっているという。この日は18カ月熟成した硬めのチーズを試食。「濃厚で、どんとチーズが来てくれる感じ」と感想を口にした。自身を「ブッラータチーズ」に例え、「人からちゃんとしていると思われるが、だらけた人間。液体のチーズが袋の中で形をとどめて人間社会でうまくやっている感覚」とユニークな表現で語った。

昨年12月に俳優の高杉真宙（29）と結婚を発表した。チーズを使った勝負料理について聞かれると母から授かったという「大根餅」を挙げた。「大根と野菜を見つけると作ってしまう。粉チーズ、ピザ用チーズだったりと片栗粉をまぶして焼くとまるでチヂミ。チーズが入るとさらにおいしくなる」と味の決め手を語った。

今年挑戦したいことを聞かれると「推し活」と口にした。「推しがいないので、探したい。興味があるのが宝塚。宝塚鑑賞をしたことがないのでしてみようかな」と明かした。