中川翔子、久しぶりの夫婦デートで夫と“2ショット”「しょこたんの旦那さまお誕生日おめでとう」「2人で食事に行けて良かったですね〜」「幸せ感じます」
タレントの中川翔子が11日、自身のインスタグラムを更新。夫の誕生日を祝って夫婦で食事に出かけたことを明かし、“レア”な夫婦2ショットを披露した。
【写真】「素敵な時間ですね」「幸せ感じます」夫婦デートでの“2ショット”を披露した中川翔子
中川は「パパハッピーバースデー お父さんお母さんがふたごたちみててくれてありがとうございます！大事な日のご褒美レストラン cot 妊娠前以来に行けた〜」と、夫を祝福するとともに久しぶりに“お気に入り”のレストランに行けたことを紹介。「久しぶりめちゃくちゃ感動しました！」と、おいしそうな料理を写真と動画で披露した。
続けて「二人で出かけるの久しぶりだけど結局のところ双子がかわいいって写真見返し大会になる！大変なことがあっても双子たちが元気なのがなにより もう人生の主人公たちは双子たちです」とつづり、双子の長男＆次男（0）の近影を添え、ライフステージが変わったことによる夫婦の心境の変化ものぞかせていた。
コメント欄には「しょこたんの旦那さまお誕生日おめでとうございます」「お2人で食事に行けて良かったですね〜お料理美味しそう〜」「素敵な時間ですね」「幸せ感じます」「双子ちゃんもしょこたんも可愛い」「ほんとに素敵なご家族ですね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
中川は2023年4月、同年代の一般男性と結婚することを発表。25年9月に双子の男児を出産した。
