世界中のセレブが恋したドレスが日本初上陸。期間限定ポップアップが開催

世界中のセレブリティや英国皇室にも愛されるドレスブランドSAMANTHA SUNG（サマンサ・スン） が、日本初となるポップアップイベントを開催します。2026年2月19日（木）から2月23日（月）まで、ホテルニューオータニOSAKA にて、ブランドの世界観を体感できる特別な5日間がスタートします。

韓国出身デザイナー Samantha Sungが描く、唯一無二のドレス世界

デザイナーの Samantha Sung（サマンサ・スン） は韓国出身。独自の美意識を追求するためアメリカへ拠点を移し、Cerutti や Tocca のデザインディレクターを歴任。その後、Ralph Lauren コレクションのシニアデザイナーとしてキャリアを重ねてきました。

2006年には、彼女のトレードマークである鮮やかなプリントが印象的な「S-SUNG」ラインを発表。

エキゾチックなカルチャーや歴史、人間学からインスピレーションを受け、東洋と西洋の美意識を融合させたスタイルで、世界中のファッションラバーを魅了し続けています。

英国皇室も着用。時代を超えて愛されるドレス

SAMANTHA SUNGのドレスは、クラシックでありながらモダン。女性の美しさを引き立てるシルエットと、印象的なプリントが特徴で、世界中のセレブリティや英国皇室関係者が実際に着用していることでも知られています。

一過性のトレンドに左右されない、タイムレスな一着として支持されているブランドです。

日本初ポップアップで叶う、特別な体験

日本初開催となる今回のポップアップでは、

・人気ドレスコレクションを実際に手に取ってチェック

・ 生地やシルエットを見ながらのオーダー相談

・ オーダーメイド対応も可能

と、オンラインでは味わえない特別な体験が用意されています。

先着30名様限定！36,000円相当のプレゼントも

イベント期間中、先着30名様限定で36,000円相当のプレゼントを贈呈。

※ご来場のうえ・SNSフォロー・イベントの様子をSNSに投稿が条件となります。

イベント開催概要

SAMANTHA SUNG POP UP STORE（日本初上陸）

開催期間：2026年2月19日（木）～2月23日（月）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：ホテルニューオータニOSAKA1F ショップアーケード

最後に私からコメント

私はこのブランドを知って韓国のアトリエにも行きました。数枚持っています。ハワイでSAMANTHA SUNGのドレスを着て歩いていると、「BEAUTIFUL DRESS」と何人もの方に声をかけられました。

動くとより美しい女性らしいラインが出ます。キュートさもエレガントさも兼ね備えたドレスです。

世界中のセレブを魅了してきたドレスを、日本で直接見て、触れて、選べる貴重な機会。クラシックとモダンが交差するSAMANTHA SUNGの世界観を、ぜひ体感してみて。