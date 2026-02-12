お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、11日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。第1子誕生の裏話を披露した。

先月末に放送されたテレビ番組で、昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表したケンコバ。「アンガールズ」田中卓志から「立ち会いはしてないんでしたっけ？」と聞かれ、なぜか「う〜ん」と渋る様子に、共演者からは「自分の子供でしょ？」とツッコまれた。

ケンコバは「どう言うたらええのかな、ややこしいのよ」と切り出し、「うちのワイフが。妻が、嫁が、家内が、どれが正しいんか」と初々しさも見せながら、「衝撃の話、腹を痛めて産んだわけじゃないというか」と切り出した。

これに田中は「無痛分娩とかあるけど、それでも痛いって言うからね」と配慮すると、ケンコバは「そういうことじゃないのよ」と否定。「白いオオカミがくわえて持って来たのよ、俺らのとこに」とボケると、田中はその“定番ネタ”に「いやだから、卍丸（まんじまる）の話になってる」と爆笑した。

「（普通は）コウノトリとか言いますけど」との声に、「うちは白いオオカミ。山から」と続け、「あと10センチかがんでくれたら床にそっと置けるのに、ドサッと置かれた。17まで育てろって。17で迎えに来るらしい」と笑わせた。

しかし「立ち会えたかどうかは、マジな話をすると」とケンコバ。深夜に病院で付き添っていたものの、いったん帰宅した。「よくあるらしい」と前置きしつつ、「家に着いて風呂に入ってたら電話が掛かって来て、“旦那さん、もうすぐです”って言われて」と振り返った。

そのため慌てて向かうと「間に合いましたね」と言われ、安どした。病院の前にある神社へ「願掛けしてきますわ」と訪れ、「財布の中をバーンって出してお祈りして戻ったら、“すいません、今のうちに産まれちゃいました”」となった。

そのてんまつに「ある意味良かったというか。祈っといて良かった」としたが、「古い神社やったから灰皿があって、そこで1本吸って」と一服していたことを明かすと、田中は「何やってんすか！」とあきれていた。