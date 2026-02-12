女優の東ちづるさん（65）が難病の夫、堀川恭資さんとの海外旅行に出発し、ネット上で話題となっている。



【写真】「難病になって初めての2人だけの海外旅行」機内で夫婦の記念ショット

東さんは2月11日までにインスタグラムを更新し、「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの海外旅行」と報告。「韓国までの渡航時間なら大丈夫。4人旅行で経験済み」として、飛行機の座席で撮影した夫婦のツーショットを公開した。



韓国では「公演鑑賞と現代美術を展示しているギャラリー巡り」が目的だそうで、「私たち2人は違うところだらけだけど、そのあたりの感性は似ていたりするのよね」と仲のよさをうかがわせた。



堀川さんは2010年、痙性斜頸（けいせいしゃけい）と診断され、東さんはSNSで「2年間寝たきりに、そこから頑張って車イスに」と明かしていた。



車椅子での海外旅行ということもあり、「車椅子の移動、大変な場面もきっとある。思い通りにいかない瞬間も、予定変更も、疲れも出ると思う」としながらも、「でもそれって、『失敗』じゃなくて、ふたりで乗り越える旅の一部、と今から覚悟をする」と力を込めた。



東さんは「『全部回る』より『今日はこれができたね』を大事に。"できないこと"より"できたこと"を記念する カフェで一息つけた、笑えた、景色がきれいだった――それで十分。ホテルでだらっとする時間も、立派な旅。ふたりで同じものを見て、同じものを味わう。それだけで、もう特別」とし、「喧嘩ゼロの旅をめざす（笑 これだけの覚悟があれば、大丈夫かな〜」とつづった。



東さんは1960年6月5日生まれ、広島県出身。大阪・心斎橋のソニービルに勤務していたころから「美人OL」として有名になり、1985年松竹芸能タレント・オーディションでグランプリを獲得。テレビ朝日系「金子信雄の楽しい夕食」初代アシスタントとしてデビュー。司会やドラマ、映画などでも活躍し、「お嫁さんにしたい女性有名人」にも選ばれる。2003年8月、約8年の交際を実らせ結婚。