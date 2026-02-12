若者の車離れが進んでいます。マイカー購入への意識はどう変化しているのでしょうか。



【グラフ】自動車運転免許を持っている人の割合は？ 3年連続で下落

ソニー損害保険株式会社（東京都）が実施した「2026年 20歳のカーライフ意識調査」によると、車の購入を予定している人のうち、15.8％が残価設定クレジット（残クレ）での購入を検討していました。



調査は、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの全国の20歳の男女1000人を対象に、2025年11月にインターネットで実施しました。



普通自動車免許の有無と、保有している免許の種類を質問したところ、「普通自動車免許を持っている（オートマ限定）」が39.8％、「普通自動車免許を持っている（マニュアル）」が11.5％でした。



現在教習所に通っている人は、オートマ限定が3.1％、マニュアルが3.2％。さらに、「いずれ免許を取得する」と回答した人も19.5％いました。



男女別では、「普通自動車免許（オートマ限定）」は男性36.4％、女性43.2％。「普通自動車免許（マニュアル）」は男性15.4％、女性7.6％でした。



地域別の免許取得率は（※）都市部46.8%、地方52.8%です。都市部が地方を6.0%下回るなど、地域で温度差も見られました。



（※）市・区における人口ランキングの上位都市である、北海道札幌市、東京都23区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市を「都市部」とし、それ以外を「地方」としています。



次に、若者の免許取得率を2023年〜2026年の間で比較しました。2023年は61.2%、2024年は56.2%、2025年は53.5%、2026年は51.3%と、3年連続で取得率の下落が続いています。



車に関心はあるもののマイカー所有率は低調

次に、マイカーの所有状況を質問したところ、「自分の車を持っている」は13.2%にとどまりました。



「自分の車を購入する予定がある」は14.6%。、「購入する予定はないが、いずれは欲しい」は39.4%でした。「購入するつもりはない」は32.8%で、車の所有に前向きな人が多いことが分かりました。



マイカー所有率を地域別・男女別にみると、男性は都市部15.0%、地方13.7%でした。女性は都市部10.0%、地方13.2%でした。



20歳の6割以上が「マイカー購入は自力で」と回答

アンケートに回答した20歳1000人のうち、6割以上が車の所有に前向きでした。車を持っている人や購入予定がある人を対象に、どのように車を入手した・または入手する予定かを聞きました。



すでに自分の車を持っている人では、「（自分で）ローン購入（残価設定クレジット除く）」（34.8%）が最も多くなりました。次いで、「（自分で）一括購入」（27.3%）、「家族に買ってもらった」（18.9%）、「家族から譲り受けた／譲り受ける」（15.9%）、「（自分で）残価設定クレジット（残クレ）」（3.0%）の順でした。



「一括購入」「ローン購入（残価設定クレジット除く）」「残価設定クレジット（残クレ）」のいずれかで自分で購入した人の割合は、合わせて65.1%となりました。



車を購入する予定がある人は、「（自分で）ローン購入（残価設定クレジット除く）」（48.6%）が最多でした。「（自分で）残価設定クレジット（残クレ）」を検討している人も15.8%でした。



具体的な予定はないものの「いずれ欲しい」と答えた人については、「（自分で）ローン購入（残価設定クレジット除く）」（38.1%）が最も多くなりました。



調査した同社は、車を持つ人について「マイカーは"自分で"と考え、購入資金をあらかじめ自力で用意する意識が強いのではないか」とコメントしています。



【出典】ソニー損害保険株式会社