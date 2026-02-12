三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

名張市チームは選手の若さが特徴です。

1区を走る川合紗蘭選手が「大人数抜かします」と宣言すると、7区を走る松山弓希選手も「順位を落とさず頑張ります」と気合十分。3区を走る松粼玲己選手と10区を走る春日優希選手も「全力を出して頑張ります」と、全力での走りを誓います。

1区にエントリーしている北村純菜選手は「補欠ですが、当日まで何があるかわからないので一生懸命頑張ります」と意気込みを語ります。

2区にエントリーしている大谷禾弦選手が「区間賞目指して頑張ります」と区間賞を目標に掲げると、同じく2区の壺田蓮選手も「当日まで何があるかわからないので、コンディションを整えて本番全力で挑みたい」と本番に備えます。

3区にエントリーしている西川朋樹選手は「順位をひとつでも上げて次の人に渡したい」と、ひとつでも上の順位を狙います。

7区にエントリーしている梶木紗良選手が「当日まで気を引き締めて頑張りたい」と気合を入れると、8区にエントリーしている樫谷采芽選手も「去年はタイムが遅かったので、今回は全力でタイムを落とさず頑張りたい」と、前回を超える走りを誓いました。

南出良平コーチは「今年のチームは小中学生に勢いがあって、大人たちや高校生たちにつなげていく。チームの雰囲気も良いし若い力が上がってきていて、走力も上がってきていて、全体的に三重県でも通用する選手が増えてきた。優勝目指しちゃダメですか？」チームに期待をかけます。

全員で力を合わせて、優勝を目指します。