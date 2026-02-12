＜15年後の後悔…？＞息子たちの人生を狂わせてしまった私「ごめんなさい…！」謝罪【第6話まんが】
私（ヒロコ）は息子のタツヤと娘のナミを育てあげ、現在は夫と2人暮らしをしています。タツヤは過去に、11才年上のシングルマザーのチサトさん（35才）と、その息子のハルキくん（5才）を紹介してきました。私や夫が反対した結果、結婚話はなくなったのです。しかし15年の歳月が過ぎ、タツヤが結婚すると言って連れてきたのはチサトさん（50才）でした。ナミに「お兄ちゃんたちの人生を変えちゃったって感じだね」と言われ、私はショックでした。
チサトさんはご実家とは相変わらず絶縁状態だそうです。「時間をかけていずれ理解してもらえれば」そう言って笑うチサトさんの手からは、たくさん苦労したであろうことが伝わりました。私は思わずじっと見つめてしまいます。
私があのとき反対したばかりに、ハルキくんの人生まで狂わせてしまった……？ そんな思いが込みあげて、胸が苦しくなります。チサトさんの話を聞きながらどんどん涙が溢れてきました。そんな私に2人は驚いています。
今さら何を言うのかと思われたでしょう。
けれど、謝ることしか今の私にはできませんでした。
私たちが15年前に祝福してあげられなかったことで、タツヤやチサトさんだけではなく、ハルキくんの人生までも狂わせてしまったのです。
2人がこんなに幸せそうな今があるのであれば、あのとき反対をしなければよかった。
「11才年上だから」とか「シングルマザーだから」とか「タツヤが苦労を背負わされるから」とか、そんなの表面的な理由でしかなかったのに……。
私には後悔しかありませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
