スタバ「SAKURAビバレッジ」2．18発売！ フラペチーノ＆ラテ＆ソーダの3種類展開
「スターバックス」は、2月18日（水）から、SAKURAの季節を存分に楽しめる3種類のビバレッジを、全国の店舗（一部店舗を除く）で発売。「新しい日々に向かって、毎日をがんばる人を応援したい」という思いをのせて、それぞれの桜が咲くことを願った、応援の気持ちを込めたビバレッジとなっている。
【写真】スタバ「SAKURAビバレッジ」価格など詳細一覧
■フラペチーノはカスタム可
今回登場するのは「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」「桜 咲くよ ラテ」「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」の3種類。桜味が好きな人も、さくらの気分を味わいたい人でもSAKURAを楽しめるビバレッジがそろう。
まず「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」は、一口含んだ瞬間から上品な白桃の味わいを口いっぱいに感じられる一杯。白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、ボディには、白桃をベースにしたフラペチーノを合わせた。
カップには桜味のソースを沿わせ、トップは2色のさくらフレーバーシェイブで桜の花びらを演出。桜の花びらを思わせる淡い色合いの一杯で、ぷるんとしたミルクプリンの食感に白桃のとろっとした甘み、飲み進めると桜のソースが徐々に混ざり、ほんのり桜の風味も感じられる。
今年はさらに自分好みの一杯にカスタマイズができるのもうれしいポイント。白桃をよりすっきりと楽しみたい人には、桜ソース無し、桜味をもっと楽しみたい人は、桜ソースを追加するのがオススメだという。
■バリスタが思いを込めた「ラテ」
それから「桜 咲くよ ラテ」は、桜の味わいをしっかりと楽しみながら、見た目からもさくらを堪能できる一杯。バリスタが一杯一杯、「桜が、咲きますように」と応援する思いを込めながら、桜が咲く様子をトッピングで表現する。
ひと口ごとにふんわりと広がるやさしいさくらとミルクの味わいに、2色のフレーバーシェイブとチョコレートソースで描いたさくらアートが、心をほっとほぐし、前向きな気持ちを届けてくれる一杯だ。
■「ソーダ」は味わいすっきり
そして3つ目が白桃と桜の風味をどちらも楽しめる、すっきりとした味わいの「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」。白桃ジュレのぷるんとした食感に、さくらや白桃、ラベンダーやカシス、バニラの香りを合わせた夜の桜をイメージしたピーチフレーバーシロップがふわっと香る、しゅわしゅわっと弾ける炭酸が心地よい一杯だ。
さくらの香りに癒されながら、もうひと踏ん張り頑張りたいときや、気持ちをリフレッシュしたいひとときに寄り添ってくれる味わいとなっている。
