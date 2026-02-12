¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¤Î·»µ®Ê¬¡×¿·ÆüÂàÃÄ¡¦¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤È¤Îà¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿á¸ø³«¡ªYuto-IceÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÌã¤¤µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÆó¿Í¡×
½ä¶ÈÃæ¤Ë¤â2¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎYuto-Ice(29)¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à(36)¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°ìÈÖÏÃ¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤ä¤Ã¤¿¡£ µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¾¡¼ê¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¤Î·»µ®Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤È¤Ã¤¿ ¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ç¼«¸ÊËþ¤ÊµÁÍý¤È²¸¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ò¥í¥à¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿·¤·¤¤ÌîË¾¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ ¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤ì¤«¤é¤òÌÑÁÛ¤¹¤ë¤È¥×¥í¥ì¥¹¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¹â¶¶¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï3Æü¡¢¹â¶¶¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡£11Æü¤ÎÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´ÛÂç²ñ¤¬¥Ò¥í¥à¤¬»²Àï¤¹¤ëºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º¡ÖRoad to THE NEW BEGINNING¡×³«ºÅÃæ¤ÎÈ¯É½¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡11Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø°§»¢¤ò¤¹¤ë¹â¶¶¤ò¸«¼é¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖUnbound Co.¡×¤ÎÌÌ¡¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÀú¤ëYuto¤À¤±¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤Æ¹æµã¡£¹â¶¶¤¬¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¤â¥Õ¡¼¥É¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤ê´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¶¶¤ÈYuto¤Î¿¼¤¤´Ø·¸À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥°¾å¤Çµã¤¯ICEÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÌã¤¤µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ ¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤Ê¤Î¤Ë¼Â¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¼ä¤·¤¬¤ê²°¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤À¤±¤ÉÀ¸¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ëyuto¤µ¤ó¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÆó¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£