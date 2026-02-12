『飛ばないボール』はいつ販売される？ 「2028・30年問題」の再協議で一般ゴルファーへの影響は？
2023年12月にR&AとUSGA（以下両統括団体）が発表した28年1月に始まるゴルフボールのロールバックすなわち「飛ばないボール」ルールのエリートレベル（ツアープロなど）への施行時期が、2年遅れる可能性が出てきた。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
26年1月16日になって両統括団体は「ゴルフボールの標準総合距離（ODS）テスト更新の施行日について」という文書をリリース。一般ゴルファーに対する施行を2030年の1月に遅らせ、2年の猶予を設けたこの「2段階アプローチ」に対し、複数の利害関係者から懸念を表明されたことを明かした。文書では「単一の日程」へ変更する可能性について意見を広く募集。締め切りは2月15日まででとなっている。現行のルールでは、ヘッドスピードが120mph（53.64m/s）、打ち出し角が10度、スピン量が2520rpmで、最大317ヤード（誤差3ヤード）までの飛距離が認められている。それが2028年からは『製造時のテストでヘッドスピードが125mph（55.88m/s）、打ち出し角が11度、スピン量が2220rpmで打たれたボールの飛距離が、最大317ヤード（誤差3ヤード）まで』となる。ヘッドスピードが5mph、打ち出し角が1度上がり、スピン量が300rpm減というはるかに飛ぶ条件ながら制限される飛距離（最大320ヤード）は同じ。新規定に適合する方が「飛ばないボール」となるわけだ。両統括団体は、一般ゴルファーへの施行を2年遅らせた原因として「製造業者に完全な生産ラインを開発する時間を認めること、また小売店やゴルファーが、在庫を使い切ることができるようにすることを意図したもの」と説明していたが、関係者の声を受け再検討を余儀なくされた格好だ。こうした中、メーカーの反応はさまざま。タイトリストが「まだお話しできることはない」と明言を避ける一方、『D1』で国内シェアナンバー1を快走中の本間ゴルフは「開発は進めていて、ツアー系のボールは28年のルール開始前に展開予定です。他のモデルは30年までに対応したボールを展開する予定です」と歯切れがいい。順調に「2028・30年問題」への準備が進んでいることをうかがわせた。弾道計測器が当たり前となりスイング解析にAIが導入される時代。それだけに日本ゴルフ協会（JGA）の関係者も「フィッティングの方法やメーカーさんの技術も上がっていますし、ゴルファーの体力の向上などいろんな要素があるので、同じボールでもプレーヤーAにとっては飛ばないボールだけど、プレーヤーBのスイング特性には合っていて、今よりも飛ぶということも起きるかもしれない」と語る。たとえ規制がかかっても、飛ばしの要素がボールだけではないのは明らかだ。メーカーのOBに「飛ばないボール」に対する意見を聞いてみると、「軽くする」「材質を変える」などさまざま。23年から開発に取り組んでいる各社が、28年にどのようなボールを出してくるのか。それにゴルファーたちはどう対応していくのだろうか。今後の成り行きに注目が集まる。（取材・構成＝日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川 朗）◇ ◇ ◇これが強さの秘密！→関連記事で【小柄でも山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”を使えているから！ ながらでもできる鍛え方とは？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小柄でも山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”を使えているから！ ながらでもできる鍛え方とは？
【写真】海外ブランドの「偽物クラブ」がまん延中? 本物と偽物を並べて比較してみた
打ち込み禁止は当然のゴルフマナーだけど、たまに聞く『30ヤードルール』って何？ 過剰な気遣いは迷惑行為に！
ゴルファーの大敵！ 冬の筋肉カチコチ問題は「ロッカールーム・ストレッチ」で解消できる
大人気！ ピンの人気アイアン4機種をロボット計測で大解剖 7番の飛距離差はなんと最大17y超
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
26年1月16日になって両統括団体は「ゴルフボールの標準総合距離（ODS）テスト更新の施行日について」という文書をリリース。一般ゴルファーに対する施行を2030年の1月に遅らせ、2年の猶予を設けたこの「2段階アプローチ」に対し、複数の利害関係者から懸念を表明されたことを明かした。文書では「単一の日程」へ変更する可能性について意見を広く募集。締め切りは2月15日まででとなっている。現行のルールでは、ヘッドスピードが120mph（53.64m/s）、打ち出し角が10度、スピン量が2520rpmで、最大317ヤード（誤差3ヤード）までの飛距離が認められている。それが2028年からは『製造時のテストでヘッドスピードが125mph（55.88m/s）、打ち出し角が11度、スピン量が2220rpmで打たれたボールの飛距離が、最大317ヤード（誤差3ヤード）まで』となる。ヘッドスピードが5mph、打ち出し角が1度上がり、スピン量が300rpm減というはるかに飛ぶ条件ながら制限される飛距離（最大320ヤード）は同じ。新規定に適合する方が「飛ばないボール」となるわけだ。両統括団体は、一般ゴルファーへの施行を2年遅らせた原因として「製造業者に完全な生産ラインを開発する時間を認めること、また小売店やゴルファーが、在庫を使い切ることができるようにすることを意図したもの」と説明していたが、関係者の声を受け再検討を余儀なくされた格好だ。こうした中、メーカーの反応はさまざま。タイトリストが「まだお話しできることはない」と明言を避ける一方、『D1』で国内シェアナンバー1を快走中の本間ゴルフは「開発は進めていて、ツアー系のボールは28年のルール開始前に展開予定です。他のモデルは30年までに対応したボールを展開する予定です」と歯切れがいい。順調に「2028・30年問題」への準備が進んでいることをうかがわせた。弾道計測器が当たり前となりスイング解析にAIが導入される時代。それだけに日本ゴルフ協会（JGA）の関係者も「フィッティングの方法やメーカーさんの技術も上がっていますし、ゴルファーの体力の向上などいろんな要素があるので、同じボールでもプレーヤーAにとっては飛ばないボールだけど、プレーヤーBのスイング特性には合っていて、今よりも飛ぶということも起きるかもしれない」と語る。たとえ規制がかかっても、飛ばしの要素がボールだけではないのは明らかだ。メーカーのOBに「飛ばないボール」に対する意見を聞いてみると、「軽くする」「材質を変える」などさまざま。23年から開発に取り組んでいる各社が、28年にどのようなボールを出してくるのか。それにゴルファーたちはどう対応していくのだろうか。今後の成り行きに注目が集まる。（取材・構成＝日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川 朗）◇ ◇ ◇これが強さの秘密！→関連記事で【小柄でも山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”を使えているから！ ながらでもできる鍛え方とは？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小柄でも山下美夢有が飛んで曲がらないのは“腸腰筋”を使えているから！ ながらでもできる鍛え方とは？
【写真】海外ブランドの「偽物クラブ」がまん延中? 本物と偽物を並べて比較してみた
打ち込み禁止は当然のゴルフマナーだけど、たまに聞く『30ヤードルール』って何？ 過剰な気遣いは迷惑行為に！
ゴルファーの大敵！ 冬の筋肉カチコチ問題は「ロッカールーム・ストレッチ」で解消できる
大人気！ ピンの人気アイアン4機種をロボット計測で大解剖 7番の飛距離差はなんと最大17y超