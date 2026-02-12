ENHYPEN、「D AWARDS」で大賞含む6冠 2年連続最多冠王の快挙「これからも最善を」
7人組グローバルグループ・ENHYPENが11日、韓国のソウル・城北区の高麗大学校化汀（ファジョン）体育館で開催された『第2回 D AWARDS with upick』に出席し、大賞にあたる「D AWARDS ブラックラベル アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。
【写真】聖火を掲げ…リレーランナーを務めたSUNGHOON
ENHYPENは、本賞である「D AWARDS ディライト ブルーラベル」をはじめ、「ベストグループ賞」「ベストツアー賞」にも選出。さらに、ファンの投票で決定する「ベストグループ人気賞（男性部門）」、メンバーのHEESEUNGが「UPICK グローバルチョイス（男性部門）」を受賞し、計6冠を達成した。昨年に続き、2年連続で同アワードの最多冠王となる栄誉を手にした。
ENHYPENは「2025年は僕たち7人全員が本当に一生懸命駆け抜けた1年でしたが、このように意味深い賞をいただくことができ、感謝している。すべてはENGENE（ファンネーム）の皆さんのおかげだ」とし、「新年に多くの賞をいただき、良いスタートが切れたようでさらに力が湧いている。ENGENEの皆さんの応援と期待に応えるため、これからも最善を尽くす」と喜びを語った。
この日、授賞式のフィナーレを飾ったENHYPENは、没入感あふれるステージを披露し、会場の熱気を最高潮に引き上げた。7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』に込められたヴァンパイアの叙事をパフォーマンスで体現。メンバーたちは「Big Girls Don't Cry」でスワッグあふれるダンスを見せ、「No Way Back（Feat. So!YoON!）」では揺らぎないライブの実力を遺憾なく証明した。特に「Knife」のステージでは、爆発的なエネルギーを放つ一糸乱れぬパフォーマンスを披露し、ファンを熱狂させた。
一方、ENHYPENは音楽の枠を超え、世界的な祭典をも彩っている。メンバーのSUNGHOONは「2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック」の聖火ランナーとして活躍。また、チームコリアの公式応援歌に選定された彼らの楽曲「SHOUT OUT」は世界中に響き渡り、選手たちに力強いエナジーを届けている。
