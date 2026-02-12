『鬼滅の刃』尊い…ショーパン＆生脚の栗花落カナヲ ufotable公式絵に反響「うわぁああああ！」「パンツスタイル可愛い」
人気アニメ『鬼滅の刃』バレンタイン＆ホワイトデーイベント2026の実施を記念して、ufotableによる新たなキャラクターイラストが公開された。ショートパンツを履いたパティシエ姿の栗花落カナヲを見ることができる。
【画像】生脚やばい！ショーパン姿のカナヲ 公開された新イラスト
公開されたイラストにネット上では「うわぁああああ！こんな売り子サンいたら大行列」「私の鬼滅の最推しです。可愛すぎるだろ」「めっちゃ美人過ぎる…フランス人形の様な…それと生脚…綺麗…」「めっちゃパンツスタイル可愛い」などの声が出ている。
今年のバレンタイン＆ホワイトデーは、昨年の描き下ろしみにきゃらイラストが等身のパティシエへとスケールアップして登場。
新たなイラストと共に贈る今年のバレンタイン＆ホワイトデーイベントは、想いのカタチをイメージした2つの期間でお届け。みにきゃらイラスト、アニマルクッキー達のぬいぐるみに続き、パティシエをテーマにお届けしてきたイラストの物語を引き続き楽しめる。
販売グッズは、ランダムアクリルスタンド、ランダムギフト缶バッジ、ランダムアニマルクッキーバッジ、thank youメッセージシールセット、ギフトBOX風ミニファイル、キルティングトート、ロリポップアクリルスティックが用意されている。
