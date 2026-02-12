日本サッカー協会は12日に都内で会見を開き、女子アジア杯オーストラリア大会（3月1日開幕）に出場する女子日本代表メンバー26人を発表した。MF長谷川唯（29＝マンチェスター・シティ）らが順当に選出され、国際Aマッチ出場経験のないFW土方麻椰（21＝アストンビラ）も名を連ねた。

27年W杯ブラジル大会のアジア最終予選を兼ね、上位6チームがW杯出場権を獲得。さらに28年ロサンゼルス五輪2次予選でもあり、決勝トーナメントに進出した8チームは最終予選の出場権を手にする。1次リーグC組の日本は4日に台湾、7日にインド、10日にベトナムと対戦。各組の上位2チームと、各組3位の成績上位2チームの計8チームが決勝トーナメントに進出する。

【なでしこジャパンメンバー】

＜GK＞

山下杏也加（マンチェスター・シティ）、平尾知佳（グラナダ）、大熊茜（INAC神戸）

＜DF＞

熊谷紗希（ロンドン・シティ）、清水梨紗（リバプール）、守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ）、北川ひかる（エバートン）、南萌華（ブライトン）、高橋はな（三菱重工浦和）、山本柚月（日テレ）石川璃音（エバートン）、古賀塔子（トットナム）

＜MF＞

成宮唯（INAC神戸）、清家貴子（ブライトン）長谷川唯（マンチェスター・シティ）、林穂之香（エバートン）、長野風花（リバプール）、宮沢ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）、藤野あおば（マンチェスター・シティ）、浜野まいか（トットナム）、松窪真心（カレッジ）、谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）

＜FW＞

田中美南（ロイヤルズ）、千葉玲海菜（フランクフルト）、植木理子（ウエストハム）、土方麻椰（アストンビラ）