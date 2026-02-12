Netflix『脱出おひとり島』シーズン6、制作決定 シーズン5配信で話題の韓国恋愛リアリティー番組
Netflix韓国の公式インスタグラムが12日更新され、Netflixで配信中の大人気恋愛リアリティショー『脱出おひとり島』のシーズン6の制作が発表された。
【場面ショット】最強のモテ美女ゴウン＆魅惑のミナス様
投稿では「何を考えてるの？おひとり島がまた来るかどうか…来るよ！世界で最もホットな地獄＜脱出おひとり島＞シーズン6、制作確定」とコメントで伝えている。
海に囲まれた孤島に集まった独身の男女が真実の愛を求めて8泊9日の共同生活を送る同シリーズ。恋愛バトルを繰り広げ、地獄島にてマッチングした男女だけが島を脱出し、お互いの年齢・職業などを知ることができる豪華絢爛（けんらん）な“天国島”へ行くことができる。
10日に最終エピソードが配信されたシーズン5は、シリーズ最多の参加者が出場。多くの男性を魅了し名言も残したミナス様（チェ・ミナス）や、3人の男性を最後まで一途に思わせた最強のモテ美女キム・ゴウンなど、気になる登場人物が多数。また、ノーコメント禁止の真実ゲームや、グラビア撮影などパワーアップした企画、されには天国島行きを争ってムキムキの男性陣が戦う本気のバトルまで…見どころたっぷりで話題となった。
