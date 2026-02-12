『呪術廻戦』虎杖たちが結界（コロニー）へ 「死滅回游 前編」第7話場面カット＆あらすじ解禁
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26 ※12日は深0：36〜）第7話（通算54話）「東京第1結界（1）」が、きょう12日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】顔よすぎ！公開されたドアップの伏黒恵の『呪術廻戦』第7話場面カット
第7話では、秤の協力を取り付けた虎杖たち。そこに突如現れた死滅回游の泳者（プレイヤー）に憑く式神・コガネが総則（ルール）追加のアナウンスをする。
そして追加された総則（ルール）により、既に100点以上所持している2名の泳者（プレイヤー）を特定した虎杖たち。獄門疆の封印を解ける『天使』を捜しながら、死滅回游に穴となる総則（ルール）を追加するために100点以上を所持する泳者（プレイヤー）たちに接触すべく、結界（コロニー）へと足を踏み入れる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
