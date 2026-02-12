【速報】なでしこジャパン、アジアカップの招集メンバー26人を発表！長谷川唯や谷川萌々子ら海外組が23人 2大会ぶりのアジア女王＆W杯出場権を目指す
日本サッカー協会は2月12日、AFC女子アジアカップ2026に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）の招集メンバー26人を発表した。
2026年3月1日（日）から3月21日（土）にかけてオーストラリアの3都市（パース、シドニー、ゴールドコースト）で開催される今大会は、FIFA女子ワールドカップ2027の出場権もかかった重要な大会。準決勝進出の4か国＆プレーオフ（5位・6位決定戦）を制した6か国がW杯行きの切符を獲得する。
FIFAランキングでアジア最高位の8位に位置し、グループCのポット1に入った日本代表は、3月4日にチャイニーズ・タイペイ代表、3月7日にインド代表、3月10日にベトナム代表とグループリーグを戦う。前回大会は準決勝敗退となったが、2大会ぶり3回目の優勝を目指す。
ニルス・ニールセン監督が選出した招集メンバーには、キャプテンの長谷川唯をはじめ、若きDFリーダーの古賀塔子、司令塔の長野風花、逸材の谷川萌々子、エースの田中美南など主力が名を連ね、海外組が23人、国内組が3人という構成になった。
【なでしこジャパンの招集メンバー】
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
▼DF
2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ→海外移籍予定）
21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
▼MF
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
▼FW
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）
（ABEMA／なでしこジャパン）