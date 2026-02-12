日本サッカー協会は2月12日、AFC女子アジアカップ2026に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）の招集メンバー26人を発表した。

2026年3月1日（日）から3月21日（土）にかけてオーストラリアの3都市（パース、シドニー、ゴールドコースト）で開催される今大会は、FIFA女子ワールドカップ2027の出場権もかかった重要な大会。準決勝進出の4か国＆プレーオフ（5位・6位決定戦）を制した6か国がW杯行きの切符を獲得する。

FIFAランキングでアジア最高位の8位に位置し、グループCのポット1に入った日本代表は、3月4日にチャイニーズ・タイペイ代表、3月7日にインド代表、3月10日にベトナム代表とグループリーグを戦う。前回大会は準決勝敗退となったが、2大会ぶり3回目の優勝を目指す。

ニルス・ニールセン監督が選出した招集メンバーには、キャプテンの長谷川唯をはじめ、若きDFリーダーの古賀塔子、司令塔の長野風花、逸材の谷川萌々子、エースの田中美南など主力が名を連ね、海外組が23人、国内組が3人という構成になった。

【なでしこジャパンの招集メンバー】

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▼DF

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ→海外移籍予定）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

▼FW

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

（ABEMA／なでしこジャパン）

