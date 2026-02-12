テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、ミラノ・コルティナ五輪でカーリング女子日本代表のフォルティウスがこの日、初戦を迎えることを特集した。

スタジオには金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂が出演した。

特集の中で司会の羽鳥慎一アナウンサーはフォルティウスに「こんなコーチがいます。白井（一幸）さんです。ＷＢＣの侍ジャパンの前のヘッドコーチで番組にも来ていただきました。選手の集中力、心理管理を白井さんが指導しているということです」と伝えた。

さらに「どういうことを指導しているか？選手たちに前後際断（ぜんごさいだん）という考え方を伝えているそうです。過去を悔いたり、未来を憂えたりせず、現在を大事にいきましょうということです」と説明し「白井さん、以前は、フォルティス失敗の原因探しに、多くの時間を割いてしまっていた。ただ、原因探しをしても、結果は変わらないので、過去も未来もコントロールできないので、コントロールできる今、自分が何をどうするか、行動をするか、それを意識する、集中することが重要ですよ。ということで」と伝えていた。