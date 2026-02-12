【新興国通貨】ドルペソは安値から反発も、戻り鈍い=メキシコペソ



昨日米雇用統計までに17.131ペソまでドル安ペソ高が進んだ。1月27日中南米市場夕方（28日東京朝）の17.106以来の安値圏、米雇用統計前に買い戻しが入り、雇用統計後にドル高が加速して17.269まで上値を伸ばしたが、その後再び売りが強まり、17.17台を付けた。今朝は17.18ばさみでスタート後、17.20台を付けたが、上値がやや重い。

r対円では円安を受けて8円87銭台での推移。6日朝の安値を割り込み、2日に8円80銭台を付けて以来の安値圏。





USDMXN 17.196 MXNJPY 8.878





外部サイト