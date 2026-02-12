元「ＴＯＫＩＯ」の国分太一（５１）が１２日、報道各社へのファクスで、日本テレビの福田博之社長と面会して謝罪したと公表した。国分は同局のバラエティー番組を降板となったことについて日弁連に人権救済の申し立てを行っていたが、今後は新たな救済申し立ては行わない旨も同社長に伝えたという。

国分は代理人の菰田優弁護士を通じて「私、国分太一は昨年６月に日本テレビ放送網株式会社（日本テレビ）より私が行ったコンプライアンスに反する行為を理由に『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』からの降板を通告されて以降、日本テレビに対して番組降板の判断に至った事実関係の確認とともに、ご迷惑をおかけした関係者の方や番組関係者に対してお詫びを申し上げたい旨をお伝えしてまいりました。そして、日本テレビからの番組降板通告にかかる人権救済の申し立ても行いました」と説明した。

そして「このたび、日本テレビの福田博之社長と面会する機会をいただき、私の行いによりご迷惑をおかけしたことに対して直接にお詫びをさせていただきました。また関係者の方には私からのお詫びの手紙をお渡しいただくことも叶いました」と報告。「このように日本テレビから一定のご配慮をいただけたことを受けまして、改めて人権救済の申し立ては行わない旨を福田社長にお伝えさせていただきました」とした。

その上で「今後は引き続き自分自身としっかりと向き合い、過ちを繰り返すことなく、またこれまでお世話になった方々や応援してくださった皆様、鉄腕ＤＡＳＨに関係する皆様、そして長年にわたって人生を共にしてきたＴＯＫＩＯの城島・松岡に少しでも恩返しができるよう懸命に努力してまいる覚悟です」とした。

日本テレビは昨年６月２０日に、「コンプライアンス上の問題行為」を理由に国分の番組降板を発表。国分は無期限活動休止となり、ＴＯＫＩＯは解散した。国分は同１０月２３日に日弁連に人権救済を申し立て、１１月２６日に会見。同局がコンプライアンス違反に当たると認定した事案について「答え合わせをしたい」と何度も訴えたが、日本テレビは被害者の保護が最優先として「答え合わせは難しい」と拒否していた。

同弁護士によると、昨年１２月、日弁連から国分の救済申し立てを取り扱わない旨の連絡があったが、同弁護士はこの日、スポーツ報知の取材に「今後新たに申し立てをすることはないということです」と説明した。

