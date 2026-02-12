山口智充、妻＆娘と「行き当たりばったり泊」 家族で無計画旅行を満喫 温泉での愛嬌たっぷりショットを公開
「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が12日、自身のインスタグラムを更新。「急遽『行き当たりばったり泊』して来ました」とつづり、温泉ショットなど満喫した様子を公開した。
【写真】「父の顔でも娘は楽しめたみたい」妻＆長女との“無計画旅”を満喫する山口智充
山口は「用事で厚木方面に妻と娘と行き、急遽『行き当たりばったり泊』して来ました たまにはこんな無計画旅もいいもんです」と明かし、「近くの宿を探し電話して、ドラッグストアで最小限必要なものを揃え、一泊二日2食着きの温泉旅行」（原文ママ）と、まるでバラエティ番組かのような、予約なしの旅を楽しんだことをつづっている。
温泉に入る自身のショットや、ボトル越しのちゃめっ気あふれるショットを披露し「水ボトルに映る父の顔でも娘は楽しめたみたいです 何でもいいんです！ほんの些細な事でも、、1日ひとつでも笑えたらそれで幸せ」と、娘や家族との水入らずの時間を楽しんだ父の一面を見せた。
