“東MAX”東貴博、防災士の資格を取得 “本名入り”合格通知を添え喜び報告「わーすごい」「おめでとうございます！」
“東MAX”の愛称で親しまれるお笑いタレント・東貴博（56）が10日、自身のブログを更新。防災士の資格を取得したことを報告し、ファンから祝福の声が相次いでいる。
【写真】「いい年こいても合格は嬉しい」東貴博が公開した“本名入り”の合格通知
ブログでは「合格通知！」と書き出し、防災士資格取得試験の合格結果通知を公開。そこには本名の「飛田貴博」の名前が記されており、「いい年こいても合格は嬉しい」「合格通知って可愛い うっほほ〜い！」と率直な喜びをつづった。
コメント欄には、「合格おめでとうございます！」「わーすごい お江戸の火消し役人ですね」「日常にも役立つし仕事にも役立つと良いですね」「これからもがんばってください」といった声が続々。「活躍の場が広がりますね」と今後の活動に期待する声も寄せられた。
